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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 08:00
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  • 28 Nisan 2020 Salı 08:36

Isla beklemede

Isla beklemede

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İtalya'dan Parma'nın ilgi gösterdiği Isla'yla Fenerbahçe'nin de kalması için bir görüşme yaptığı ve her şeyin yeni gelecek teknik direktörün raporuna bağlı olduğu belirtildi.

AKŞAM

Şilili oyuncunun sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitiyor.

KANARYA BARIŞ’I İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe’nin, 3. Lig ekibi Bucaspor’da forma giyen 2002 doğumlu forvet oyuncusu Barış Sungur’u transfer listesine aldı. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Barış’ı Alanya, G.Birliği ve Kasımpaşa da istiyor.

DEVLETİMİZ İYİ YÖNETTİ

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, bu kez bir sahur programında gündemi değerlendirdi: “Devletimiz bu süreci çok iyi yönetti. Şampiyonluk konusunda bu sezon biraz işimiz zor. Lig matematisel olarak bitmemiş ama gerçekçi olmamız lazım. Hedefimiz şu anda Türkiye Kupası olarak görünüyor.”

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Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

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Jose Sosa'ya 2 milyon euro
Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Jose Sosa'ya 2 milyon euro

Trabzonspor yönetimi yola devam etmek istediği Sosa'ya 2 milyon eurodan 1+1 yıllık mukavele önerdi. Ancak Arjantinli'nin ülkesine dönmek niyetinde olduğu öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
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Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

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Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?
Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

Yok mu bedavaya Ryan Babel isteyen?

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