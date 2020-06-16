Işıl Alben'in ayrılığının perde arkası

Galatasaray'ın ve Türk kadın basketbol tarihinin efsane isimlerinden Işıl Alben kişisel instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok sevdiği Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu. Bu karar Galatasaray taraftarı başta olmak üzere tüm basketbolseverlerde büyük bir şok etkisi yarattı. Peki Işıl Alben uzun yıllar hizmet ettiği ve 3 Avrupa Kupası kazanarak efsaneleştiği Galatasaray'dan neden ayrıldı?
Ayrılığın perde arkası...
Geçtiğimiz sezonun önemli bir kısmında maddi imkansızlıklar yaşayan, oyuncu maaşlarında gecikmeler yaşanan sarı kırmızılı camiada kadın basketbol takımını ayakta tutan ve Koç Efe Güven'e en büyük desteği veren hiç şüphesiz kaptan Işıl Alben'di. Nitekim bu güzel birliktelik, Koronavirüs sebebiyle liglerin tescil edildiği anda ikinci sırada bulunan Galatasaray'a Euroleague Women'da mücadele hakkını kazandırıyordu.
Alben'in veda mesajında yazdığı, "Sözleşmem feshedildi, artık bu benim istenmediğimin ispatı" sözleri, gözleri yönetime çevirdi. Botaş ile anlaşan tecrübeli oyuncunun "Transferimi 48 saatte bitiren Botaş Spor Başkanı Kerim Taşkıran'a teşekkür ederim" sözleri de Işıl Alben'in ilgisizlik yüzünden Galatasaray'dan ayrıldığını gözler önüne seriyor.
Cengiz'in haberi dahi olmadı!
Başkan Mustafa Cengiz’in tedavi sürecinde olması sebebiyle sözleşme yenileme konusunda hızlı adım atılamaması ve Işıl Alben'in de belirttiği gibi bir kez bile aranmaması ayrılığı kaçınılmaz bir hale getirdi.
Taraftar Ömer Yalçınkaya istifa etsin istiyor
Galatasaray'da kadın ve erkek takımlarının teknik ekibiyle sözleşme uzatılmamışken Işıl ve Tilbe gibi iki milli basketbolcunun ayrılması taraftarı ayağa kaldırdı.
Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösteren ve birlik olan taraftarlar Genel Menajer Ömer Yalçınkaya'yı hedef aldı. Taraftarlar Yalçınkaya'yı istifaya davet ederken, Galatasaray basketboluna gönül veren kişilerin yaşananların tek sorumlusu olarak tuttuğu Ömer Yalçınkaya sessizliğini koruyor. Twitter'da birlik olan taraftarlar Galatasaray tribününün lider grubu ultrAslan'ı da tepki göstermeye davet etti.
İki dev kupada son ikiye kalmak için kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Fenerbahçe 2-1'in rövanşında Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takım da Türkiye Kupası finalini çok istiyor. Zorlu 90 dakika Ülker Stadı'nda saat 20.45'te...
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
1 Temmuz'da başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi.
Katar sermayeli dev bir şirketin Göztepe'yi satın almak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Katarlıların Sarı-Kırmızılı kulüp için yaklaşık 150 milyon dolarlık astronomik bir teklif hazırlığında olduğu belirtilirken başkan Mehmet Sepil ise satışa sıcak bakmıyor.
Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.
Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.
Adı Fenerbahçe'yle anılan Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.