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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 14:16
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Isco'nun Sevilla'ya transferini Zidane engelledi

Isco'nun Sevilla'ya transferini Zidane engelledi

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NTV Spor

Real Madrid orta saha oyuncusu, Sevilla'da Julen Lopetegui'ye tekrar katılmayı seçti ancak Zinedine Zidane, İspanya milli takımı için Ocak ayında bir hamleyi engelledi.

Isco, Zinedine Zidane yönetiminde gözden düştüğü Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun ilk tercihi, eski teknik direktörü Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon La Liga'da sadece 3 kez ilk 11 sahaya çıktı. AS gazetesinin haberine göre, Ocak ayında Sevilla'ya gitmek isteyen Isco için Zinedine Zidane izin vermedi. Fransız teknik adamın bu kararında pandemi nedeniyle zor günler geçiren kulübün transfer yapamaması olasılığını göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Madrid ekibi sezon sonunda Isco'nun ayrılmasına izin verecek ve 15 milyon ile 20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi içinde.

Isco'nun ayrılışında yaşanacak gecikme, İspanyol yıldızın EURO 2020 için kadroya girme şansını etkileyebilir. En son Ekim 2019'da milli takıma çağırılan Isco, Luis Enrique'nin tekrar göreve gelmesinden bu yana kadroya dahil edilmedi.

Real Madrid 8 sezon geçiren Isco, 318 maçta 51 gol kaydetti.

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