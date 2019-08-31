Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Isaac Sackey, Denizlispor'a transfer oldu

Isaac Sackey, Denizlispor'a transfer oldu

Isaac Sackey, Denizlispor'a transfer oldu

Süper Lig takımlarından Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'dan Isaac Sackey'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, önemli bir transfer yaptıklarını belirterek, "Süper Lig'te de adından söz ettiren bir takım kurmaya çalıştık. İyi de başladık. Kadromuzu güçlendirmek adına teknik ekibimizin raporu doğrultusunda bu transferi başarı ile gerçekleştirdik. Oyuncunun yurt dışına transferi söz konusu olmasına rağmen bu konuda bizi kırmayıp transfere özellikle katkı koyan Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orta saha ve ön liberoda görev yapan Sackey, Alanyaspor'dan önce Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovan Liberec'te forma giydi. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncudan evlilik itirafı
Aile pozuna büyük ilgi
'Kalıcı işler yapmak istiyorum'
Metin Hara'ya Simge Sağın soruldu
Seren Serengil hastanelik oldu
<p>Tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Bakan Şeyh Raşit heyecanlı bir şekilde mitingde konuşurken ani

Vatandaşa Seslenen Bakan´ı Elektrik Çarptı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En erken emekli olunan ülke hangisi?