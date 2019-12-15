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'Irkçılık yapanların seslerini kestik'

'Irkçılık yapanların seslerini kestik'

Köln’de yaşayan Tolga isimli bir taraftar, “Mönchengladbach taraftarları, Başkan Erdoğan üzerinden futbolculara hakaret etti. Ama biz golü attıktan sonra sesleri kesildi!” dedi.

AKŞAM

EXPRESS.DE sitesi, Mönchengladbach-Başakşehir maçını tribünde izleyen Tolga adlı gurbetçi bir taraftarın görüşlerini aldı. Köln’de yaşayan 30 yaşındaki Tolga, “Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ama Türk takımlarına destek veriyoruz. Başakşehir’in maçına da bu yüzden gittim. Mönchengladbach taraftarı, Başkan Erdoğan’ın Başakşehir’i kurduğunu biliyor. Bu sebeple onun üzerinden futbolculara hakaret ettiler. Ancak Crivelli’nin golü sonrasında bir anda sesleri kesildi. Sonra ise üstümüze bira bardakları ve yabancı maddeler atıldı” dedi.


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