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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 08:00
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Irkçılığa karşı 100 milyon $

Irkçılığa karşı 100 milyon $

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NBA efsanesi Michael Jordan ile kendi logosunun bulunduğu ürünleri satan Jordan Brand, ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışlayacak.

AKŞAM

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd’un, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle alevlenen “Black Lives Matter” (Siyahilerin Hayatları Önemlidir) protestoları sürerken, 6 NBA şampiyonluğu bulunan eski basketbolcu Michael Jordan ve Jordan Brand, önemli bir taahhütte bulundu. 

İkili ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe karşı 10 yılda 100 milyon dolar bağış yapacaklarını açıkladı. Jordan Brand sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Siyahilerin hayatları önemlidir. Ülkemizin kurumlarında başarısızlığa neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar siyah insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız. Michael Jordan ile ırkçılıkla mücadele, sosyal adalet ve eğitime erişim için çalışan kuruluşlara 10 yıl içinde 100 milyon dolar bağışta bulunacağını duyuruyoruz.”

BU TEMPOYU KALDIRAMAM

Öte yandan NBA’de Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 31 Temmuz’da yeniden başlayacak olan ligde forma giyemeceğini açıkladı: “Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldıramam. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım.”

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