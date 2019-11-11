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Irkçı tezahürata tepki kırmızı kart getirdi

Irkçı tezahürata tepki kırmızı kart getirdi

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı futbolcu Taison, Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüratına el hareketiyle karşılık verince kırmızı kart gördü.

Ukrayna liginin 14. haftasında oynanan Shakhtar Donetsk-Dinamo Kiev maçında, yeşil sahalardaki ayrımcılık olaylarına bir yenisi eklendi.

Shakhtar Donetsk'ten Taison'un 74. dakikada rakibine yaptığı faulün ardından oyun durdu. Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamadı.

Taraftarlara el hareketiyle karşılık veren, devamında da topu tribüne doğru diken 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçın hakemi, yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırdı.

Müsabakayı 1-0 kazanan lider Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 12 puana çıkardı.

(AA)


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