Irkçı söylemlere maruz kalan futbolcu Deniz Yaldır'dan federasyona şikayet

Umea takımından yapılan açıklamada, çarşamba günü Halmstad ile oynanan lig maçında ikili mücadeleden sonra rakip futbolcu Dusan Djuric tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırının yayıncı kuruluşun maç videosunda da duyulduğu belirtildi. Bunun kabul edilemez bir söylem olduğu vurgulanan açıklamada, Deniz Yaldır'ın İsveç Futbol Federasyonuna şikayetinin desteklendiği kaydedildi.
Maçın hakemi Andreas Dufva da ırkçı söylemi rapor ettiğini belirtirken, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Lars-Christer Olsson, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve çok ciddiye aldıklarını ifade etti.
İsveç medyasında büyük ses getiren maçtan sonra, 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, '2020 yılında ırkçılıkla mücadele edilirken, sahada bu şekil bir söyleme maruz kalmam beni çok üzdü." değerlendirmesinde bulundu.
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