  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 18:53
  • |
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 18:55

Irkçı saldırıya uğrayan Farnolle'e destek yağdı

Irkçı saldırıya uğrayan Farnolle'e destek yağdı

Paylaş

Yeni Malatyaspor Kulübü, kalecileri Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarlarının ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Slovenya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Fabien Farnolle ile ilgili yakışıksız söz ve sloganların, tüm olgun ve bilinçli insanları etkilediği gibi kendilerini de derinden etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce bilinmelidir ki biz büyük bir aileyiz ve Fabien Farnolle bu ailenin en önemli üyelerinden biri. Ona yapılmış tüm hakaretleri kulübümüze ve temsil ettiğimiz ülkemize yapıldı kabul eder ve asla göz yumamayız. Başından itibaren sıcak ilişkiler kurduğumuz NK Olimpija Ljubljana takımının değerli yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını ve bilinçli taraftarını tenzih ederek, kasıtlı bir şekilde bu saldırıyı organize edip futbolun birleştirici yönünü yok eden, sorumsuz tüm holiganları şiddetle kınıyoruz. Sporun ve hayatın akışı içerisinde gerçekleşen tüm ırkçı ve dışlayıcı saldırıların karşısında, kalecimiz Fabien Farnolle'ün her zaman olduğu gibi yanındayız."

Fabien Farnolle'e klipli destek

Öte yadan Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı kliple kaleci Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte vatandaşlar "Seninleyiz Farnolle" diyerek Beninli kaleci Farnolle'e destek verdi.

Milletvekilleri ve belediye başkanı da kınadı

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, saldırıyı kınadı.

Tüfenkci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuzun dün Olimpija Ljubljana karşı oynadığı maçta bazı Sloven taraftarların kalecimiz Fabien Farnolle'e karşı yaptığı saldırıyı kınıyorum. Kalecimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sporda her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa hayır diyorum." ifadelerini kullandı.

Öznur Çalık ise sosyal medya hesabından, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Farnolle'e yapılan çirkin, ırkçı saldırıyı kınıyorum. Avrupa artık gözünü yummayı bırakmalı, içinde yükselen düşmanca duygulara ve faşizme dikkat kesilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Yeni Malatyaspor Kulübü Onursal ve Divan Kurulu Başkanı olan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Twitter hesabından, "Yeni Malatyaspor’umuzun dün Ljubljana'ya karşı oynadığı maçta bazı Sloven taraftarların kalecimiz Fabien Farnolle'e karşı yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kalecimiz dün akşamki performansıyla sahada gereken cevabı vermiştir." açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Dün akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında şehrimizin gururu Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisi Fabien Fernolle'e bazı Sloven taraftarların yaptığı çirkin saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Tertemiz koridorlar istiyoruz

title

Emre Güral, Eskişehir'i terk etti

title

Menajeri açıkladı: Mitroglou'yu isteyen takımlar var

Emre Mor´un Hayali Gerçek Oldu!

SPOR GÜNDEMİ

Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı
Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

'Tertemiz koridorlar istiyoruz'
'Tertemiz koridorlar istiyoruz'

'Tertemiz koridorlar istiyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, temsilcilerin TFF için çok önemli olduğunu belirterek, "TFF yönetiminin, statlardaki gözü ve kulağı sizlersiniz. Hazırlamış olduğunuz raporlarınızla hukuk müşavirliğimize, Disiplin ve Tahkim Kurullarımıza yön veriyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz büyük ve katkılarınız bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...
Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...

Monaco resmen açıkladı: Falcao ve Galatasaray...

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.

'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi
'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi

'Yarın açıklayacağız' dedi, 3 saat sonra İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli forveti Alexander Sörloth, Trabzonspor'la görüşmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray yeni transferini duyurdu
Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı
Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son
Sır gibi saklanan transferde mutlu son

Sır gibi saklanan transferde mutlu son

'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.