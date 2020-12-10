Irkçı hakeme gece yarısına kadar dayak!

AKŞAM

Paris Saint Germain-Başakşehir maçında ırkçılık skandalına imza atan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, 2008 yılında verdiği röportajda intihara meyilli oluşundan ve yediği dayaktan bahsetmişti.

WEBO’YA “Negro (siyah)” diyen Rumen hakem Sebastian Coltescu, 2008’de verdiği röportajda, “Son psikoloğum ile haftada iki kez görüşüyordum. Hakem olduğum için çok fazla dayak yedim. 3 yıllık hakemken gece yarısına kadar dayak yemiştim. İntihara kalkıştığım gün evdeydim ve artık hakemlik yapmayacağımı bile düşünüyordum. Maçlara gitmeme bile izin verilmiyordu. İkinci ligde bile iyi değildim. Evimin kapısını kırmaya çalıştılar” demişti.

GAZETE OKUMAYACAĞIM

Coltescu, “Polisler ve itfaiyeciler de evde benimleydi. Sinirimden pencereye koştum ve oradaki kalabalığa bağırarak beni yalnız bırakmalarını söyledim. Yaşananlar buydu” demişti. Rumen hakemin adı seks ve uyuşturucu skandallarına da karışmıştı. Dün olaylarla ilgili açıklama yapan Coltescu, “Sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir” dedi. Ancak samimi bulunmadı.