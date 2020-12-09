Irkçı hakem son Avrupa maçına çıkmış

Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söyleminin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Sebastian Coltescu'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.
Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu, iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. PSG-Başakşehir maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Paris'teki ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi grup maçında PSG-Başakşehir maçı 20. dakikada 4. hakemin ırkçı sözler kullanmasıyla durmuş ve maçın erteleme kararı açıklanmıştı. UEFA maç hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.