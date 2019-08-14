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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:46
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 00:52

İrfan Saraloğlu: Yolumuz artık UEFA Avrupa Ligi

İrfan Saraloğlu: Yolumuz artık UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Olympiakos'a 2-0 yenilerek "Devler Ligi"ne veda eden Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, Yunan ekibinin kalecisi Jose Sa'nın turun sonucunu belirleyen isim olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, cezalı olan teknik direktör Okan Buruk'un yerine yardımcı antrenör Saraloğlu katıldı.

İrfan Saraloğlu, ilk maçı 1-0 kaybetmelerinin yanı sıra sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle karşılaşmaya dezavantajlı başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sakatlıklar, zengin ofansif oyun anlayışımızı sahaya yansıtmamızı engelledi. Aslında bu bir bahane değil, her türlü şartta oynayacak bir takıma sahibiz. Oynayan oyuncularımızın tamamı elinden geleni yaptı, birçok pozisyonumuz vardı. Fakat maçın adamı seçilen kaleci Jose Sa sadece bir maçın değil, Olympiakos'un son 4 maçının en önemli ismi oldu. Kalecinin bu kadar dik durması, öz güvenli olması çok rastlanır bir şey değil, tebrik etmekte çekince görmüyorum. İki maçımızın da sahadaki en doğru duran, mücadele eden, en başarılı oyuncusu oldu. Birçok pozisyona girdik, kimseyi suçlamak istemiyorum ama çok gol kaçırdık. Sayısını tam olarak hatırlayamayacağım, bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde yakalayacağı maksimumda iki maç oynadık. Pozisyonlarımızın yanında penaltı da kaçırdık. Yolumuz Avrupa Ligi oldu."

Olympiakos taraftarının çok etkileyeceği olduğunu, ancak bunun performanslarını etkilemediğinin altını çizen Saraloğlu, "Olympiakos Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek, onlara başarılar diliyorum. Bizim artık düşüneceğimiz, hafta sonu oynayacağımız lig maçı. Malatyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, yorgun olan oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'nde kendi yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İrfan Saraloğlu, bir Yunan gazetecinin, "Tüm başarıyı kaleci Jose Sa'ya bağladınız. Olympiakos takımı iyi değil miydi?" şeklindeki sorusuna ise "Tam olarak ifade edemedim ya da yanlış anlaşıldı. Olympiakos çok iyi futbol oynadı, defansif olarak iyi futbol oynadı. Ofansta da etkili oyuncuları vardı, özellikle de Valbuena benim 15 sene çalıştığım takımın oyuncusuydu. Onu da takdir ettim. Sadece öne çıkan baskın karakteri ortaya koydum. Yoksa geride oynayan 4 ve orta sahadaki 2 ön libero ile öndekiler de iyi oyuncu ancak en belirgin öne çıkan karakterin kaleci olduğunu söyledim." yanıtını verdi.

Saraloğlu, ilk yarı sonunda Robinho'nun çıkmasının sebebinin kaçırdığı gol olmadığına işaret ederek, "Pozisyonla ilgisi yok, kimseyi cezalandırmayı düşünmedik. Defansif bazı görevleri yapamadığını gördük, rakibin ortadan fazla oyun kurduğunu gördük, onun için değişiklik yaptık. Oyuncularımıza karşı onları cezalandırmak gibi bir şey söz konusu değil. Taktiksel anlamda yapmamız gereken bir değişiklik olarak düşündük. Yerine giren oyuncumuz da Arda Turan. O da sakatlıktan çıktı, süre alması gerekiyordu, bana göre iyi de oynadı." şeklinde konuştu.

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