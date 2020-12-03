İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 4. Türk futbolcu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ağlarında 3 gol göndererek hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, bu alanda 4. Türk oyuncu oldu. Daha önce Tuncay Şanlı Fenerbahçe formasıyla 2004'te Manchester United'a karşı haht trick yapmayı başarırken 2012'de Burak Yılmaz Galatasaray formasıyla aynı başarıyı tekrarladı. 2016'ya gelindiğinde o dönem Barcelona forması giyen Arda Turan, Mönchengladbach ağlarına 4 gol göndermişti.
Ayrıca hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü İrfan Can dışında yaşayan diğer isimler ise 2010 yılında bir Inter maçında Gareth Bale ile 2003'te Real Madrid'in Manchester United'ı konuk ettiği maçta Brezilyalı Ronaldo oldu.
Öte yandan İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini hat-trick ile bulurken bu gollerin üçünü de ceza sahası dışından atarak kalitesini konuşturdu.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.
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