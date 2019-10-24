İrfan Can Kahveci: Artık her zaman asker selamı yapacağım

Milli Takım'da yaptıkları Asker Selamı'na karşı Avrupa'nın ayaklanmasına tepki gösteren İrfan Can, "Bundan sonra gol attığımda hep Asker selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Hepimiz Mehmetçik'iz, biz hep öyle doğarız. Terör örgütüne karşı haklı mücadelede sevgimizi Mehmetçik'e, komutanlara yollamak bizim en büyük hakkımız. UEFA'nın çifte standartı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verinse sorun yok" ifadelerini kullandı.