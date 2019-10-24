Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7713
  • 6,4132
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. İrfan Can Kahveci: Artık her zaman asker selamı yapacağım

İrfan Can Kahveci: Artık her zaman asker selamı yapacağım

İrfan Can Kahveci: Artık her zaman asker selamı yapacağım

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan ve sonrasında Asker Selamı veren İrfan Can Kahveci ile başkan Göksel Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında konuştu.

Milli Takım'da yaptıkları Asker Selamı'na karşı Avrupa'nın ayaklanmasına tepki gösteren İrfan Can, "Bundan sonra gol attığımda hep Asker selamı yapmak istiyorum. Neden bu kadar zorlarına gitti Mehmetçik selamı? Askerlerimizi destekliyoruz, inşallah bundan sonra gol atarım ve daha çok yaparım" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Hepimiz Mehmetçik'iz, biz hep öyle doğarız. Terör örgütüne karşı haklı mücadelede sevgimizi Mehmetçik'e, komutanlara yollamak bizim en büyük hakkımız. UEFA'nın çifte standartı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verinse sorun yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman o güzelle yine yakalandı!
Hande Ataizi kural bozdu! İlk paylaşım
Ahmet Kural ve sevgilisi ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
22 bin TL kira fazla geldi
Şeyma Subaşı'ya sert uyarı! 'Biraz Melisa'yı düşün'
<p>21 Ekim´de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdü

Okul Bahçesinde Öğretmene Darp! 2 Oğluyla Birlikte Saldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu