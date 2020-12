İrfan Can Kahveci adını tarihe yazdırdı

AKŞAM

Leipzig maçında 3 gol atan İrfan Can Kahveci tarihi bir performans sergiledi.

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4-3 kaybedilen RB Leipzig maçına attığı 3 golle damga vurdu. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eylül 2004’ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. İrfan Can Kahveci ayrıca Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapan dördüncü Türk olmayı da başardı. Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. İrfan Can Kahveci’den önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale bu hüsranı yaşamıştı.