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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 08:00
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İrfan Can için Fenerbahçe detayı ortaya çıktı: Ona Alex CD'si hazırlattım

İrfan Can için Fenerbahçe detayı ortaya çıktı: Ona Alex CD'si hazırlattım

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AKŞAM
Orçun ÖZATEŞ

Devler Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci harika performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmasını bildi.

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği’nin pilot takımı olan Hacettepe ile 2013-14 sezonu sonunda 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi. Genç oyuncu ardından Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile birlikte Gençlerbirliği’ne geçti ve burada sergilediği performansla Medipol Başakşehir’e transfer oldu. İrfan Can Kahveci’yi Türk futbolunu kazandıran isim olan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Akşam’a İrfan Can Kahveci’nin bilinmeyenlerini anlattı:

HEDEF ÇALIŞMASI YAPARDI

“Ben Hacettepe’nin hocalığını yapıyordum. İrfan Can’ı, G.Birliği U17 takımından alarak Hacettepe A takım kadrosunun içine soktum. Neredeyse tüm maçlarda görev verdim. Kendisi gösterdiği performansla kendi yaş milli takımlarına seçildi. İlk Süper Lig maçında da ben görev verdim. İrfan Can için o dönem Alex’in CD’sini hazırlattım. ‘Alex de sol ayak sen de sol ayaksın izle’ dedim. Kendisi laf dinleyen ve idmanlarda ekstra çalışmalar yapan bir çocuktu. İdmanlardan sonra topları alarak hedef çalışması yapardı.

F.BAHÇE’NİN ALMASINI SÖYLEDİM

G.Birliği’nde oynadığı döneminde İrfan Can ile F.Bahçe ilgilendi. Hatta ben o dönem ‘F.Bahçe 2-3 milyon euroyu versin İrfan Can’ı alsın. Gelecekte büyük takımlarda rahatlıkla oynayacak bir yeteneğe sahip’ ifadelerini kullandım. Leipzig maçı sonrası da İrfan Can ile konuştum ve kendisine ‘Bu performasını devam ettirirse Avrupa’nın büyük takımlarında oynayacağını’ söyledim. İrfan Can’da çok emeğim vardır ama kendisi de adam gibi adamdır. Emeklerim helali hoş olsun.”

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