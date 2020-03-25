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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 17:25
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 17:25

İrfan Can, Gümüşdağ mesajını önce paylaştı sonra sildi!

İrfan Can, Gümüşdağ mesajını önce paylaştı sonra sildi!

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine, turuncu mavili takımın orta sahadaki başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabında başkanı için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kahveci'nin daha sonra bu mesajı silmesi kafaları karıştırdı.

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İrfan Can'ın mesajı şöyle:

"Sayın başkanımız, abimiz Göksel Gümüşdağ, Fatih hocam ve Abdürrahim Albayrak'ın koronavirüs haberleri hepimizi derinden üzdü. Başkanımıza ve tüm hastalara Allah’tan acil şifalar diler, bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı temenni ederim."

PAYLAŞIMI SİLDİ!

İrfan Can Kahveci, Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.

BURAK YILMAZ AÇIKLAMIŞTI

Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı bir geçmiş olsun mesajıyla kamuoyuna duyurmuştu.

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