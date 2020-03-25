İrfan Can, Gümüşdağ mesajını önce paylaştı sonra sildi!

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İrfan Can'ın mesajı şöyle:
"Sayın başkanımız, abimiz Göksel Gümüşdağ, Fatih hocam ve Abdürrahim Albayrak'ın koronavirüs haberleri hepimizi derinden üzdü. Başkanımıza ve tüm hastalara Allah’tan acil şifalar diler, bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı temenni ederim."
PAYLAŞIMI SİLDİ!
İrfan Can Kahveci, Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı daha sonra sildi.
BURAK YILMAZ AÇIKLAMIŞTI
Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı bir geçmiş olsun mesajıyla kamuoyuna duyurmuştu.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline iki gün önce önemli bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bir futbolcusunda ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig takımlarından Konyaspor, koronavirüs salgınına karşı futbolculara ve teknik heyete test yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair son dakika açıklamalarında bulundu.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle ‘evde kal' çağrısı yaparken Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da koronavirüs kaptığını açıkladı.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic için, “Onu ve ailesini uçakla ülkeye getireceğiz” dedi.