İrfan Can Eğribayat'ın müthiş performansı puan için yetmedi

Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe’nin gollerini 26. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe’nin golleri ise 34. (penaltı) ve 63. dakikada Guilherme’den geldi.
GÖZ GÖZ İLK KEZ KAYBETTİ
Lige sahasında aldığı 5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1, iç sahada Gaziantep FK ile 2-2 ve deplasmanda Başakşehir’le golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk mağlubiyetini almış oldu. Göztepe, aynı zamanda bu maçla beraber galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı.
İRFAN CAN MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI
Göztepe’nin bu sezon Adanaspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, mağlubiyete engel olamasa da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç file bekçisi, maç boyunca yaptığı 5 kurtarışla hem takımının oyunda kalmasını sağladı hem de farkın büyümesini önledi. Göztepe’de sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan Guilherme ise biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti. Sarı-kırmızılılarda kötü performansıyla dikkat çeken isim ise Poko oldu. Takımının sezon öncesinde Afyon’da yaptığı kampa katılmayan Poko, sarı-lacivertliller karşısında pas hataları ve etkisiz performansıyla sahada 56 dakika kalabildi. Gabonlu futbolcu ayrıca 25. dakikada ceza sahası içinde topa elle dokunarak penaltıya sebebiyet verdi ve takımının 1-0 geriye düşmesine neden olmuştu.
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