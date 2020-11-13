İrfan Buz'dan ilk açıklama: Hedefimiz Avrupa kupaları

Kasımpaşa Kulübünün sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör İrfan Buz, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirtti.

Buz, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, kadronun karakterli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu aktararak, "Bu oyuncu grubunu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimum performansı elde edebilmek için buradayız. İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Çok önemli bir kulüpte çalışacağını vurgulayan Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100. yılını yaşayan Kasımpaşa Kulübüne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim." ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'nın Türkiye'nin en önemli kulüplerden biri olduğunu ifade eden Buz, şunları kaydetti:

"Kurumsal yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve duruşu ile kendisini gösteren bir kulüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma imkanı ve güveni veren yönetim kuruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak maksimum seviyede gelişmek için elimizden geleni yapacağız."