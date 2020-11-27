İrfan Buz, Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünden istifa ettiğini duyurdu. İki hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, küçükken ailesi ile Almanya'ya taşınmış ve orada çeşitli kulüplerde futbol oynamıştır. Peki, İrfan Buz kimdir? Kasımpaşa'da istifa eden İrfan Buz kaç yaşında?

İrfan Buz kimdir? İki hafta önce Kasımpaşa teknik direktörü olarak başa getirilen Buz, spor kulübünden istifa ettiğini açıkladı. İrfan Buz, yaşanan gelişmeler sonucunda ekibiyle veda etme kararı aldığını belirtti. Küçük yaşlarda Almanya'ya taşınan teknik direktör, çeşitli kulüplerde aktif rol almıştır. Peki, İrfan Buz kimdir?

İRFAN BUZ KİMDİR?

İrfan Buz 15 Nisan 1967 yılı İstanbul doğumlu Türk teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur.

15.04.1967 İstanbul doğumludur. 1971 yılında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç etti. Almanya’da öğrenimini tamamladıktan sonra olarak Dortmund Üniversitesi Teknik İnşaat bölümünden inşaat teknikeri olarak mezun oldu. Almanya'nın çeşitli kulüplerinde futbol oynadıktan sonra 1988 yılında Almanya 3. Lig takımlarından Lüdenscheid takımından Türkiye 1. ligi futbol takımı Sarıyer Spor Kulübü'ne transfer oldu. Daha sonra sırası ile Vanspor ve Sakaryaspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Almanya'dan teklif alarak bu ülkeye geri döndü. Almanya’da futbol kariyerine devam ederken Barışspor Hackenberg takımında antrenör futbolcu olarak teklif aldı ve bu takımda antrenörlük hayatına başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

1999 yılında Henef Köln spor okulunda UEFA B lisansını aldı. UEFA B lisansını birincilikle bitirdi.

Daha sonra DFB yani Almanya Futbol Federasyonu'ndan teklif aldı ve alt yapılarda U-11'den başlayarak U-19'a kadar bütün yaş guruplarında antrenör olarak görev aldı. Bu yapılardaki çalışmaları 1999 – 2008 yılına kadar devam etti. 2005 yılında UEFA A Lisansını aldı. 2009 yılında TFF Avrupa temsilciliği görevinde bulunan Erdal Keser hocadan teklif alarak Millî Takım scout'luğu görevine başladı. Bu bölge Schalke, Dortmund, Bochum, Essen ve Duisburg bölgelerini içine almakta, Türk futbolcularının en yoğun olduğu bölge olarak tanınmaktadır.

Daha sonra ise SpVg Olpe takımında 4 sene çalıştıran İrfan Buz, FC Iserlohn 46/49 takımının başına gelmiş ancak kısa bir süre bu takımı çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığına getirmiştir. Burada Daum'un yardımcılığını yapmış bu teknik adamın ayrılmasının ardından da 25 Mart 2014 günü Galatasaray ile deplasmanda oynanan Türkiye Kupası maçında takımın başına geçmiş ve takımı bu maçta Bekir Yılmaz'ın son dakika golüyle 2-2 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kazanmıştır. Buz ise maçtan sonra "Hayatımın en mutlu günü !" ifadelerinde bulunmuştur.

Daha sonra Bursaspor'un adı Elvir Baliç ile anılsa ve hatta Baliç ile prensip anlaşmasına varılıp Türk Telekom Stadyumu'nda maçı takip etse de son anda yönetim kurulu takımın başına İrfan Buz'u getirme kararı almıştır.

İrfan Buz, 2014 - 2015 sezonu başlarında Bursaspor görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş'in bu göreve gelmesi ile birlikte boşta kalan Buz, 24 Eylül 2014 tarihinde Gençlerbirliği takımınının başına getirilmiştir.

13.10.2015 tarihi itibari ile PTT 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a Yücel İldiz'den boşalan koltuğa getirilmiştir.

İRFAN BUZ KASIMPAŞA'DAN İSTİFA ETTİ

İrfan Buz'un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.

Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim”