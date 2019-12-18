İran'da futbol ekonomik kriz ve ABD yaptırımlarının kıskacında

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Portekizli Carlos Manuel Brito Leal Queiroz'un istifasının ardından göreve gelen Belçikalı Marc Wilmots da sözleşmesini feshederek ülkeyi terk etti. Yine İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis'in Teknik Direktörü Hırvat Branko Ivankovic, İstiklal'in Teknik Direktörü İtalyan Andrea Stramaccioni ve Traktör'ün Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin görevlerini bırakmaları, futbolda yaşanan sorunların tartışılır hale gelmesine neden oldu.

AA muhabirine konuşan internet spor sitesi "Verzişi-3" Editörü Pejman Rahber, yabancı antrenörlerin ayrılma nedenini söz verilen paraların zamanında ödenememesi olarak açıkladı.

Rahber, "Önceleri paraların geç ödenmesi çok yadırganmazdı. ABD'nin yaptırımları ve bankalar aracılığıyla para transferinin zorlaşması konuyu hassas bir hale getirdi. Milli Takım Teknik Direktörü Wilmots ve İstiklal'in Teknik Direktörü Stramaccioni paralarını alamama nedeniyle İran'ı terk ettiler." dedi.

Hırvat teknik adam Branko'nun Persepolis'ten yaklaşık 1 milyon dolar alacağının olduğunu dile getiren Rahber, "Milli Takım Teknik Direktörü Wilmots göreve başlamasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen ücretini alamayınca anlaşmasını feshetti." diye konuştu.

"Ekonomik kriz ciddi bir sorun haline geldi"

Rahber, "Yabancı antrenörlerin paralarının ödenememesinin nedeni, yaptırımlar sebebiyle uluslararası para transferinde yaşanan sorunlar ve ekonomik krizdir. Bu sorun kulüpler için ciddi bir sorun haline geldi. Bu durum hak mahrumiyeti, kulüplerin gelirlerinin düşmesine ve yüksek miktarda ceza ödemelerine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İran futbol takımlarının ekonomik ihtiyaçlarını resmi veya yarı resmi kaynaklardan temin ettiğini belirten Rahber, piyasadaki nakit sorunu nedeniyle televizyon yayın gelirleri ile yarı resmi şirketlerin taahhüt ettikleri paraların ödenemediğini anlattı.

"Yerli futbolcuların da paraları ödenmiyor"

İranlı spor muhabiri Mehdi Rüstempur ise Tahran yönetiminin devlet bütçesinde spor faaliyetlerine yeterli ödenek ayırmaması ve futbol yöneticilerinin uzman kişilerden seçilmemesini eleştirdi.

Yabancı antrenörlerin anlaşmalarını sonlandırarak ülkeyi terk etmelerinin sadece ABD yaptırımlarına bağlanmaması gerektiğini dile getiren Rüstempur, "Yabancı antrenörlere yaptırımlar nedeniyle paralarının ödenmediği söyleniyor. Peki neden yerli futbolcuların paraları ödenmiyor? Spora ödenek ayrılmaz iken neden rejim propagandası yapan kurumların ödeneklerinde artış oluyor?" diye sordu.

Rüstempur şöyle devam etti:

"İran'da siyaset ve ekonomik durum bu şekilde devam ettiği müddetçe sporda ilerleme kaydetmek mümkün değil. Sorun kötü yönetim sorununun çok daha ötesinde. Uzman kişiler işin başına getirilmiyor. Kulüpler borçlu. Dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Güney Pars takımı, teknik adama, futbolculara, otobüs şoförüne, bakkala, otele, borçlu. Oyuncular ve antrenörlerin geçen dönemden kalan alacakları var. Yabancı oyuncular ve antrenörler de haklarını, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) şikayetçi olarak almaya çalışıyorlar. İşler çok karıştı. İran'ın Bürüksel Büyükelçisi Wilmots'un sözleşmesine müdahale etti. Wilmots'un parasının ödendiği söyleniyor fakat şu ana kadar onu razı edebilmiş değiller. Bu nedenle milli takımın başına yeni teknik adam getirilemiyor. İran'ın Zagreb, Roma ve Ankara büyükelçileri Stramaccioni sorununu çözmek için aracı oldular. Kendi işlerini yapamayan siyasiler, İran futboluna öncülük etmeye çalışıyorlar. Büyükelçilerin bu konulara el atmaları sorunu çözmeyecektir."

Branko Ivankovic'in, "İran futbolu, amatör lig seviyesine gerileme tehlikesiyle karşı karşıya." sözünü hatırlatan Rüstempur, "İran'da futbol kulüpleri ekonomik kriz içerisinde. Bazıları ligden çekiliyor. Ülkenin önde gelen takımlarından Persepolis ve İstiklal bile zor ayakta duruyor. Eğer taraftarların bilet paraları olmasa durum çok kötü olacak. İranlı sporcular önceleri Avrupa takımlarında oynarken bugün komşu ülke kulüplerinde oynamak için çaba gösteriyorlar." diye konuştu.

(AA)