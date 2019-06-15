İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada İpek Soylu-Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.

İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.