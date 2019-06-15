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İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

Milli tenisçi İpek Soylu, İsrail'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri Silvia Njiric'le şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada İpek Soylu-Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.

İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

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