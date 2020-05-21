  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:49
  • |
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:49

IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması

Paylaş

IOC Başkanı Bach, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının gelecek yıl da düzenlenememesi halinde iptal edileceğini açıkladı.

Kyodo haber ajansını haberine göre, İngiliz BBC Sport televizyonuna konuşan Komite Başkanı Bach, salgın sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

"Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz"

Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız." ifadelerini kullandı. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'tan açıklama! Drone tepkisi...

title

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: 'En büyük başarı Euroleague'

title

Avrupa'nın gözü Galatasaray'ın genç yıldızlarında

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray
İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray

Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü
İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü

Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de peşine düştüğü Mert Hakan'ın imza parasını son tarih olan 15 Haziran'a kadar verip işi bitirecek.

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj
Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj

Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

Mustafa Cengiz yoksa kriz var
Mustafa Cengiz yoksa kriz var

Mustafa Cengiz yoksa kriz var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe kulübü, 3 yıl önce kazandığı THY Euroleague şampiyonluğunun yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor
Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor

Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor

Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.