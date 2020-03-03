Inzaghi kardeşler İtalya'da tarih yazıyor!

İtalya'da İnzaghi kardeşler fırtınası esiyor... Serie A'da liderliğe yükselen Lazio'yu Simone İnzaghi çalıştırırken, Serie B'de zirvede olan Benevento'nun başında ise Filippo Inzaghi bulunuyor.

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Lazio, yaklaşık 20 yıl sonra şampiyonluk yarışı veriyor. Serie B'de ise Benevento, iki sezon önce küme düştüğü Serie A'ya yeniden yükselmenin planlarını yapıyor ve şu anda en yakın rakibinden 17 puan önde liderliğini sürdürüyor.

İtalya'nın en başarılı takımlarından ikisinin ortak bir özelliği var. İki takımın teknik direktörü de aynı aileden; Lazio'yu şampiyonluğa götüren isim Simone Inzaghi; Benevento'ya yeniden Serie A hayalleri kurduran isimse Filippo Inzaghi...

43 yaşındaki Simone ve 46 yaşındaki Filippo, İtalya'nın Piacenza kentinde dünyaya geldiler, futbola da bu şehirde başladılar. Filippo, 1995 yılında Parma'ya transfer olurken Simone, Piacenza'nın oyuncusu olarak çeşitli kulüplere kiralanıyordu. Filippo, iki senede kendini ispatladı ve 1997'de Juventus'un yeni forveti oldu. Simone ise bu transferden 2 sene sonra Lazio tarafından keşfedildi ve tarih yazacak kadronun bir parçası oldu.

Lazio, 1999/2000 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı. Lazio o dönem kadrosunda Mancini, Salas, Nedved, Simeone, Veron, Couto, Nesta, Almeyda, Stankovic ve Mihajlovic gibi isimleri bulunduran efsane bir takım kurmuştu. Takımın başında da İsveçli Sven-Goran Eriksson vardı.

Simone o sezon 40 maça çıktı ve 19 gol kaydetti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazanılan Marsilya maçında attığı 4 golle yıldızlaşmıştı. Simone Inzaghi, Lazio kariyerinde lig şampiyonluğu dışında 1 UEFA Süper Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 3 de İtalya Kupası kazandı.

Filippo Inzaghi ise kardeşinden daha şaşalı bir futbol kariyerine sahip oldu. İtalyan futbolunun en büyük golcülerinden olan Inzaghi kulüp kariyerinde 600'den fazla maça çıktı ve 300'e yakın gol kaydetti. İtalya'nın en büyük kulüplerinden Juventus ve Milan formaları giyen Inzaghi, İtalya Milli Takımı'nın da bir dönem değişilmez 9 numarasıydı. Bu performansı ona 3 Lig şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 de Dünya Kupası getirdi.

Ancak iki ismin teknik adamlık kariyeri birbirinden farklı gelişti. Önceleri ikisi de futbolu bıraktıkları takımların altayapılarında görev yapmaya başladılar. Filippo, AC Milan altyapısında sadece 1 sene çalıştıktan sonra kendisini bir anda A Takım hocası olarak buldu. Ancak işler istediği gibi gitmedi ve 1 sezon sonra görevden ayrıldı. Simone ise Lazio'da önce genç takımlar, ardından U17 ve U19'u çalıştırdı. Aradan geçen 6 yılın sonunda ise A Takımın başına geçti. Abisine göre daha hazırdı ve karşılığını da 4 sezondur takımı çalıştırarak alıyor.

Şu günlerde Simone, Lazio ile Serie A şampiyonluğu için mücadele veriyor. Filippo ise bir alt ligde, kariyerine ivme kazandırmaya çalışıyor ve Benevento ile yaptıkları büyük takdir topluyor. Bu sezon ikisi de liglerini zirvede bitirirse tarihe geçecekler. Onları ekran başında izleyen, gazetelerden haberlerini okuyan aileleri çok mutlu. Bakalım iki kardeş birlikte şampiyonluk kutlaması yapabilecekler mi? (TRT Spor)