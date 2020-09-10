Inter'in Jean Michael Seri'ye talip olduğu iddia edildi

Geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve yeni sezon adına da Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Jean-Michael Seri için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Inter'in Seri'nin transferi için devreye girdiği aktarıldı.
Fulham'da beklentileri karşılayamadıktan sonra Galatasaray formasıyla yeniden dikkatleri çeken Seri'nin 2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunsa da Footmercato'ya göre İtalyan devi Inter, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Seri'nin de Sarı-Kırmızılılar ile geçirdiği iyi sezon sonrası kariyerine Inter forması altında devam etmek isteyeceği aktarılmakta.
İspanyol basını, Galatasaray'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığını yazdı. Habere göre başarılı futbolcu, Sarı-Kırmızılıların teklifini kabul etti. Cimbom, Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen'in ön çapraz bağları koptu. 25 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Es-Es bu transferden kasasına 300 bin euro koyacak ve oyuncunun sonraki satışından pay da alacak.
Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta için İngiliz kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Lacivertlilerin kiralamak istediği 27 yaşındaki hücumcu için Aston Villa'nın inadı kırıldı. Premier Lig ekibi, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Başarılı futbolcu, Turuncu-Lacivertlilerde 11 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Miha Zajc'ı Genoa'ya gönderiyor. İtalyan basını, iki ekibin transferde el sıkıştığını yazdı.