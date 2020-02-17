Inter'e soğuk duş! Lazio geriden gelerek 3 puanı kaptı

İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Lazio ve Inter kritik maçta karşı karşıya geldi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 2-1 kazanarak zirve takibinde rakibinin önüne geçerek çok önemli bir galibiyet aldı.
Karşılaşmada Inter, 44. dakikada Ashley Young'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı. 50. dakikada Immobile penaltıdan skoru eşitlerken 69. dakikada Milinkovic-Savic Lazio'yu öne geçirdi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından Lazio 56 puana yükselerek Inter'in önüne geçti ve haftayı 2. sırada kapattı. Inter ise büyük hüsran yaşayarak 54 puanda kaldı.
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