Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor

Mavi-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki İngiliz oyuncunun, dün Appiano Gentile’deki tesislerde yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Ashley Young’ın kendisini evinde tecrit altına aldığı belirtildi.
Young’ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla Inter’de hastalığı kapan oyuncu sayısı da 6’ya yükseldi. Mavi-siyahlı ekipte, bu hafta içinde Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu’nun Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.
Takımdaki Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Inter, milli takım maçları nedeniyle bu hafta sonu maç yapmazken, gelecek hafta Milan ile derbi mücadelesine çıkacak.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.
Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.