Inter Slavia Prag'dan 1 puanı zor kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu başladı. Turnuvanın en zorlu gruplarından F Grubu'nda Inter, sahasında Slavia Prag'a karşı bir puanı son anda kurtardı.

Barcelona ve Borussia Dortmund'un da yer aldığı gruptaki ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Inter, Çekya ekibine karşı istediği futbolu sahaya yansıtmakta zorlandı.

Giuseppe Meazza'da ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gol perdesi açıldı. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Slavia Prag adına sahneye çıkan Peter Olayinka, takımını 1-0 öne geçirdi ve bu gol Inter'de soğuk duş etkisi yarattı.

Geriye düştükten sonra beraberlik için baskıyı artıran Inter'e karşı Slavia Prag uzun süre direnirken İtalyan ekibinin beklediği gol 90+2. dakikada geldi. Sensi'nin kullandığı frikikte top üst direkten geri dönerken pozisyonun devamında Barella'nın vuruşunda top filelere gitti ve durum 1-1'e geldi.

8 dakika duraklama oynanan maçın kalan süresinde Inter galibiyet için bastırsa da skor tabelası bir kez daha değişmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Zorlu grubun açılış maçında berabere kalan Inter ile Slavia Prag turnuvaya birer puanla başladı.