Inter Miami'den Radamel Falcao'ya 5 milyon euroluk teklif

Yaz döneminde beri adı MLS kulübü Inter Miami ile anılan Radamel Falcao'nun, 34 yaşında olmasına rağmen oldukça iyi bir teklif aldığı öğrenildi. Beckham'ın sahibi olduğu ABD kulübü, bonus ve ekstralar haricinde, Kolombiyalı golcüye senelik 5 milyon euro önerdi. Sözleşme 3 senelik olacak ve anlaşmanın içerisinde başka sponsorluk çalışmaları da bulunacak. Doktorların, "Oynar" raporu vermesine rağmen yaklaşık 2 aydır takımdan ayrı kalan Falcao'nun, Galatasaray'a geldikten sonra oynadığı maç sayısı (29), oynamadığı maç sayısının (30) gerisinde kaldı. Kulübe yakın kaynaklar, tecrübeli futbolcunun transfer öncesi bir sakatlık sıkıntısı yaşamamak adına kendisini geri plana çektiğini öne sürüyor.
CİMBOM 1-2 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR
Galatasaray Yönetimi'nin gözü de bu transferde. Hatta Sarı-Kırmızılılar, oyuncu kiralama çalışmalarında kullanılmak üzere, Falcao'dan 1-2 milyon Euro arasında bir de bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'la 1.5 sezonluk daha mukavelesi bulunan tecrübeli golcünün yüksek maliyetinden de kurtulacak olan yönetim, transferdeki yol haritasını da bu ayrılığa göre güncelleyecek.
Falcao'nun Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 16 golü bulunuyor
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.
Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.
Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.
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