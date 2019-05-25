Inter, Lukaku için Manchester United'a 35 milyon euro ve Ivan Perisic'i önerdi

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Lukaku için Manchester United'a 35 milyon euro ve Ivan Perisic'i önerme kararı aldı.

Haberde; Manchester United'ın Lukaku için 60 milyon euro bonservis ücreti istediği ancak Ivan Perisic teklifinin Premier Lig ekibi için cazip olabileceği belirtildi.

Manchester United'da bu sezon 45 maça çıkan Lukaku, 15 gol attı ve 4 asist yaptı. Ivan Perisic ise Inter'de 44 maçta 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)