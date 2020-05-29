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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 18:44
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Inter Lautaro Martinez için 111 milyon Euro istiyor

Inter Lautaro Martinez için 111 milyon Euro istiyor

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Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, adı Barcelona ile anılan Lautaro Martinez için konuştu.

2014 yılından beri Inter'in sportif direktörlüğünü yürüten Piero Ausilio, adı sık sık Barcelona ile anılan Arjantinli Lautaro Martinez için transfer açıklaması yaptı.

Inter Sportif Direktörü, Lautaro Martinez'i Luis Suarez'in yerine kullanmayı planlayan Barcelona'ya transfer için 111 milyonluk sözleşme fesih bedelini işaret etti.

"ALMAK İSTEYEN BEDELİ ÖDER"

Piero Ausilio yaptığı açıklamada; "Lautaro'nun Inter'den ayrılması için sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu anlaşmayı herkes biliyor ve saklamanın bir anlamı yok. Bu anlaşma Temmuz'un başlarında sona erecek ve eğer Lautaro'yu almak istiyorlarsa kullanılabilecek tek seçenek bu olacak. Lautaro için birçok kulüp bizimle iletişime geçti ama Inter'in en iyi oyuncularını satmak gibi bir planı yok." dedi.

Lautaro Martinez'in Inter'le olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

(Sporx)

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