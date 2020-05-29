Inter Lautaro Martinez için 111 milyon Euro istiyor

2014 yılından beri Inter'in sportif direktörlüğünü yürüten Piero Ausilio, adı sık sık Barcelona ile anılan Arjantinli Lautaro Martinez için transfer açıklaması yaptı.
Inter Sportif Direktörü, Lautaro Martinez'i Luis Suarez'in yerine kullanmayı planlayan Barcelona'ya transfer için 111 milyonluk sözleşme fesih bedelini işaret etti.
"ALMAK İSTEYEN BEDELİ ÖDER"
Piero Ausilio yaptığı açıklamada; "Lautaro'nun Inter'den ayrılması için sözleşme fesih bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu anlaşmayı herkes biliyor ve saklamanın bir anlamı yok. Bu anlaşma Temmuz'un başlarında sona erecek ve eğer Lautaro'yu almak istiyorlarsa kullanılabilecek tek seçenek bu olacak. Lautaro için birçok kulüp bizimle iletişime geçti ama Inter'in en iyi oyuncularını satmak gibi bir planı yok." dedi.
Lautaro Martinez'in Inter'le olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
(Sporx)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.
İspanya Ligi La Liga, 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisi ile başlıyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.