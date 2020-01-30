Inter İtalya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı! Rakip Napoli...

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, Inter, 44. dakikada Antonio Candreva ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda, konuk Fiorentina, 60. dakikada Martin Caceres'in attığı golle skorda dengeyi yeniden sağladı: 1-1.
Inter'den bu gole yanıt 67. dakikada Nicolo Barella'dan geldi ve mavi-siyahlı takım, maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, adını kupada son 4 takım arasına yazdırdı.
Bu sonuçla, Inter yarı finale yükselirken, yarı finalde Napoli ile eşleşti.
Yarı finalin diğer ayağında Milan ile Juventus eşleşti.
YENİLER SİFTAH YAPTI
Inter'in devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den aldığı Moses ile Tottenham'dan gelen Eriksen ilk kez sahne aldılar.
?? | ESORDI— Inter (@Inter) January 29, 2020
Due volti nuovi stasera a San Siro... ??
Le vostre sensazioni? ??#InterFiorentina #CoppaItalia #ForzaInter
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