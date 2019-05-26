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  3. Inter, Dzeko transferini bitiriyor

Inter, Dzeko transferini bitiriyor

Inter, Dzeko transferini bitiriyor

Inter'in Roma'nın golcüsü Edin Dzeko ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Serie A ekiplerinden Inter, Roma'nın boşnak santrforu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Inter, 33 yaşındaki golcüyle prensip anlaşmasına vardı. Dzeko'nun iki yıllık kontrat teklifi kabul ettiği belirtildi.

12 MİLYON EURO İSTİYOR

Roma'nın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Dzeko'nun satılmasına sıcak baktığı ve 12 milyon euroluk teklifi kabul edeceği kaydedildi.

Manchester City'den 2016 yılında Roma'ya transfer olan Dzeko, bu sezon 39 maçta 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

(Sporx)

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