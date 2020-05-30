Inter, Diego Godin'i Everton'a satarsa Domagoj Vida'yı transfer edecek

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Nerazzurri, siyah-beyazlı takımın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.
GODIN’İN YERİNE VIDA
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Inter'den Diego Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.
6 İLA 8 MİLYON POUND
İngiliz ekibi, Uruguaylı savunma oyuncusunu 6 ila 8 milyon pound arası bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan Vida, Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon Euro ile en çok kazanan futbolcu durumunda ve sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Finansal açıdan sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı takımın, Hırvat oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.
(Ajansspor)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
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İtalyan medyasına göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter'in stoperi Diego Godin'i istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ise İtalyan devi, Domagoj Vida'yı kadrosuna katacak.
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