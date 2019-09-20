Inter derbisi Hakan Çalhanoğlu'nun son şansı!

Şampiyonlar Ligi’nde evinde Slavia Prag’la 1-1 berabere kalarak taraftarlarını şaşırtan İnter yarın ezeli rakibi Milan’la derbi maçına çıkmaya hazırlanırken, 9 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Conte’nin göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

HAKAN BRESCİA'YA ATTI KRİZİ 1 HAFTA ERTELEDİ

Geçtiğimiz sezonu Gennaro Gattuso ile 5.sırada bitiren ve bu sezona Marco Giampaolo ile merhaba diyen Milan ilk maçta Udinese karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılsa da kırmızı siyahlı ekip Brescia – Verona karşılaşmalarını kazanarak taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Yarın San Siro’da İnter’i ağırlayacak olan Milan’da kritik mücadele öncesi Hakan Çalhanoğlu’nun sergileyeceği futbol dört gözle beklenirken, yıldız futbolcunun hayal kırıklığı yaratması halinde taraftarlardan büyük bir tepki alacağı ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU DERBİDE MUTLAKA ATMALI ATTIRMALI!

22 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen’den transfer edilmesine rağmen şu ana kadar Milan’da beklenen çıkışı yapamayan Hakan’ın derbide mutlaka skora katkı yapması istenirken, tecrübeli ‘10’ numaranın bu maçta mutlaka iyi bir istatistik ortaya koyması arzulanıyor. İtalya basınında sürekli olarak manşetlerde yer alan 25 yaşındaki oyuncu üzerinde ağır bir baskı oluşturulurken, Hakan’ın bu baskılar karşısında göstereceği reaksiyon hocası tarafından da dikkatle takip edilecek. Yaz ayı transfer sezonunda adı Leicester City ve Leipzig’le anılan Hakan Çalhanoğlu’nun satılmasını isteyen Milan taraftarları Brescia karşısında 3 puanı getiren futbolcuları için şu anda gergin bekleyişini sürdürürken, ‘Hakan’ın derbideki ‘10’ numaralı rolü ve kalitesi bu maçın ağırlığını kaldırabilir’ şeklinde yorumların da yüksek sesle dillendirildiği göze çarpıyor.