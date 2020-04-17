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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 14:01
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 14:01

Inter, Barcelona ile prensipte anlaşan Lautaro Martinez'in yerine 4 aday belirledi

Inter, Barcelona ile prensipte anlaşan Lautaro Martinez'in yerine 4 aday belirledi

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İtalya Serie A ekiplerinden İnter, Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in takımdan ayrılması halinde, transfer hedeflerini belirledi.

İnter’in Arjantin ekiplerinden Racing Club’tan kadrosuna kattığı Lautaro Martinez, İtalyan ekibinde 2 sezonda gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmayı başardı. İspanyol temsilcisi Barcelona’nın Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için de kulübü İnter’i ikna etmeye çalıştığı biliniyor. İnter, ilk etapta transfere onay vermese de Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılması halinde alternatiflerini belirledi.

Mavi-siyahlı ekipte Martinez’in ayrılması halinde Timo Werner, Luka Jovic, Antony Martial ve Victor Osimhen 4’lüsünden birisi kadroya dahil edilecek. Timo Werner transferinde Liverpool ve Bayern Münih ile mücadele etmesi beklenen İnter’in bu oyuncunun yanı sıra Real Madrid’de beklenen performansı gösteremeyen Luka Jovic’i de transfer listesine aldığı öğrenildi. Real Madrid’in de beklenen performansı gösteremeyen Sırp golcü için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

MARTIAL VE OSIMHEN DE LİSTEDE

İtalyan ekibinin listesinde bu iki isim haricinde Manchester Unitedlı Antony Martial ve Lille forması giyen Victor Osimhen de yer alıyor. İnter, geçtiğimiz sezon da Martial’i kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Listedeki son isim ise Lille formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1’de başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen. 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle Lille ekibine transfer olan Osimhen, takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 38 maçta 18 gol atma başarı gösterdi. Nijerya Milli Takımı’na da seçilen 21 yaşındaki golcü, 8 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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