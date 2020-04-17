Inter, Barcelona ile prensipte anlaşan Lautaro Martinez'in yerine 4 aday belirledi

İnter’in Arjantin ekiplerinden Racing Club’tan kadrosuna kattığı Lautaro Martinez, İtalyan ekibinde 2 sezonda gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmayı başardı. İspanyol temsilcisi Barcelona’nın Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için de kulübü İnter’i ikna etmeye çalıştığı biliniyor. İnter, ilk etapta transfere onay vermese de Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılması halinde alternatiflerini belirledi.
Mavi-siyahlı ekipte Martinez’in ayrılması halinde Timo Werner, Luka Jovic, Antony Martial ve Victor Osimhen 4’lüsünden birisi kadroya dahil edilecek. Timo Werner transferinde Liverpool ve Bayern Münih ile mücadele etmesi beklenen İnter’in bu oyuncunun yanı sıra Real Madrid’de beklenen performansı gösteremeyen Luka Jovic’i de transfer listesine aldığı öğrenildi. Real Madrid’in de beklenen performansı gösteremeyen Sırp golcü için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
MARTIAL VE OSIMHEN DE LİSTEDE
İtalyan ekibinin listesinde bu iki isim haricinde Manchester Unitedlı Antony Martial ve Lille forması giyen Victor Osimhen de yer alıyor. İnter, geçtiğimiz sezon da Martial’i kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Listedeki son isim ise Lille formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1’de başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen. 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle Lille ekibine transfer olan Osimhen, takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 38 maçta 18 gol atma başarı gösterdi. Nijerya Milli Takımı’na da seçilen 21 yaşındaki golcü, 8 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.