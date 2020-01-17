Inter, Ashley Young'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
Deneyimli oyuncu 2011'den beri forma giydiği Manchester ekibinde bu sezon 18 maça çıktı ve 1 gol attı.
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporunda yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi.
Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.
Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.