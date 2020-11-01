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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 00:13
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Inter 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği kurtardı

Inter 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği kurtardı

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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+2'de Ivan Perisic'ten bulduğu golle Parma ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, konuk ettiği Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Serie A'nın şampiyonluk adayı olarak gösterilen takımlarından Inter, Parma karşısında 46 ve 62. dakikalarda Gervinho'nun attığı gollerle 2-0 geriye düştü.

64. dakikada Brozovic'in golüyle skoru 2-1'e getiren Inter, Perisic'in 90+2'de attığı kafa golüyle maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Perisic'in golüyle mağlup olmaktan kurtulan Inter, sahasında 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla, Inter ligdeki 6. maçında 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.

Inter, puan tablosunda 11 puanla 5. basamakta yer alırken, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Parma ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.

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