Inter 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, konuk ettiği Parma ile 2-2 berabere kaldı.
Serie A'nın şampiyonluk adayı olarak gösterilen takımlarından Inter, Parma karşısında 46 ve 62. dakikalarda Gervinho'nun attığı gollerle 2-0 geriye düştü.
64. dakikada Brozovic'in golüyle skoru 2-1'e getiren Inter, Perisic'in 90+2'de attığı kafa golüyle maçta eşitliği sağladı: 2-2.
Perisic'in golüyle mağlup olmaktan kurtulan Inter, sahasında 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla, Inter ligdeki 6. maçında 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.
Inter, puan tablosunda 11 puanla 5. basamakta yer alırken, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Parma ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.
Fraport TAV Antalyaspor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Diego Perotti, bir gol attığı karşılaşmayı değerlendirdi.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör olarak Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve bu hafta içerisinde teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Gökhan Gönül, sarı-lacivertli takımın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta oynadığı oynadığı iyi futbol ve attığı bir golle alkış alan Ozan Tufan'a ilginç bir övgü geldi.
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 45. dakikasında Antalyaspor'dan Adis ahovic, Serdar Aziz'in ayağına sert bir şekilde basmasının ardından kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.