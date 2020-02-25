Inter - Ludogorets maçı seyircisiz oynanacak

İtalya'da baş gösteren koronavirüs paniği sebebiyle Inter'in Ludogorets'i konuk edeceği karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı.
UEFA tarafından verilen karara göre yapılan incelemeler ve bilirkişi raporları neticesinde karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı açıklandı. İtalya'daki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle buralarda oynanması planlanan 3 Serie A maçı geçtiğimiz hafta tatil edilmişti.
Inter - Ludogorets karşılaşması 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 23:00'te Giuseppe Meazza'da oynanacak.
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