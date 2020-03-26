İnsanlığın kurtuluş şöleni olacak

AKŞAM
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelenen olimpiyatlar şimdi daha büyük bir öneme sahip oldu… Tarihte ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalınması dünyada üzüntüyle karşılansa da insan sağlığına verilen değerden dolayı bu hamlenin yapılması doğru karar olarak değerlendiriliyor. Tüm dünya basını 2021 Olimpiyat Oyunları’nın artık sadece şov amaçlı değil sembolik olarak da ayrı bir öneme sahip olduğu görüşünde birleşti.
PANDEMİ SONRASI KUTLAMA
Olimpiyatların sloganı olan Citius, Altius, Fortius’un (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) Tokyo’da ayrı bin anlam kazanacağını ve bunun Japonya’ya mükemmel bir görüntü kazandıracağı uzmanlar tarafından belirtildi. Tokyo 2020 organizatörleri de erteleme kararı sonrasında 2021’e daha güçlü ve daha istekli hazırlanmak için çalışmalara başladı. Tokyo, gerçekleşen koronavirüs pandemisi sonrasında ilk küresel kutlama olacak. Japonya tüm dünyaya büyük bir şölen yaşatacak.
70 YILIN EN KARANLIK DÖNEMİ
BBC Sport’un baş yazarlarından olan Tom Fordyce, dün Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Tom’un dikkat çeken sözleri ise; “Tokyo şu ana kadarki olimpiyat oyunlarının hepsi ve daha fazlası olacak. Dünya son 70 yılın en karanlık döneminden geçiyor. Ortak noktamız olan bir kutlama bu… Bir karnaval ortaya çıkacak 2021’de…” oldu. Şimdi tüm dünya bu pandemiden kurtulmak ve ‘Olimpiyat Oyunları’nı izlemek istiyor
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş, önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi vermek için kadroya ciddi takviyeler yapmak istiyor. Özellikle forvet ve kaleci transferleri için işi sıkı tutan yönetim forvet adaylarını belirledi. Bafetimbi Gomis ve Mario Mandzukic...
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Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin ardından kulüplerin ekonomik gelirlerinin bir anda neredeyse sıfıra inmesi, Katalan devi Barcelona'yı harekete geçirdi. İspanyol basınının iddiasına göre Barça, oyuncularının maaşlarında yüzde 70'e varan indirim istedi. La Liga devini bu konuda yakından takip eden Beşiktaş da benzer bir adım atma kararı aldı.
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