İnsanlığın kurtuluş şöleni olacak

Tokyo 2020 organizatörleri 2021'e daha güçlü, daha istekli hazırlanıyor. Japonya bu yaşanan trajediden sonra olimpiyat oyunlarında tüm dünyaya şölen havası yaşatacak.

AKŞAM

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021’e ertelenen olimpiyatlar şimdi daha büyük bir öneme sahip oldu… Tarihte ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalınması dünyada üzüntüyle karşılansa da insan sağlığına verilen değerden dolayı bu hamlenin yapılması doğru karar olarak değerlendiriliyor. Tüm dünya basını 2021 Olimpiyat Oyunları’nın artık sadece şov amaçlı değil sembolik olarak da ayrı bir öneme sahip olduğu görüşünde birleşti.

PANDEMİ SONRASI KUTLAMA

Olimpiyatların sloganı olan Citius, Altius, Fortius’un (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) Tokyo’da ayrı bin anlam kazanacağını ve bunun Japonya’ya mükemmel bir görüntü kazandıracağı uzmanlar tarafından belirtildi. Tokyo 2020 organizatörleri de erteleme kararı sonrasında 2021’e daha güçlü ve daha istekli hazırlanmak için çalışmalara başladı. Tokyo, gerçekleşen koronavirüs pandemisi sonrasında ilk küresel kutlama olacak. Japonya tüm dünyaya büyük bir şölen yaşatacak.

70 YILIN EN KARANLIK DÖNEMİ

BBC Sport’un baş yazarlarından olan Tom Fordyce, dün Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Tom’un dikkat çeken sözleri ise; “Tokyo şu ana kadarki olimpiyat oyunlarının hepsi ve daha fazlası olacak. Dünya son 70 yılın en karanlık döneminden geçiyor. Ortak noktamız olan bir kutlama bu… Bir karnaval ortaya çıkacak 2021’de…” oldu. Şimdi tüm dünya bu pandemiden kurtulmak ve ‘Olimpiyat Oyunları’nı izlemek istiyor