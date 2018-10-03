'İnşallah kazanacağız'

SARI-KIRMIZILI kafile, özel uçakla Porto sınavı için Portekiz’in Porto kentine gitti. Kafilede Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yö- neticiler de yer aldı. Galatasaray’da cezalı olan Badou Ndiaye ile sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalacak Emre Akbaba, Porto’ya götü- rülmedi. Sakatlıkları bulunan ancak durumları henüz netleşmeyen kaptan Selçuk İnan ile golcü futbolcu Eren Derdiyok’a ise kafilede yer verildi.

HEPSİNDE HEDEFİMİZ AYNI

Galatasaray, Porto maçı hazırlıklarını, Dragao Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, gü- zel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, “Şampiyonlar Ligi’ndeki her karşılaşmanın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla dö- neriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maçta en iyi sonucu almak istiyoruz” diye konuştu.

ÖZGÜVENLERİ ÇOK YÜKSEKTİ

Galatasaray’ın Porto maçı kafilesinde, Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Sel- çuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli yer aldı. Futbolcuların özgüvenli halleri dikkatlerden kaçmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.