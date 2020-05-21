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  • İngiltere'nin alt liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 18:27
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İngiltere'nin alt liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek

İngiltere'nin alt liglerinde bu sezon küme düşme ve yükselme uygulaması devam edecek

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İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle mart ayından bu yana askıya alınan alt liglerde bu sezon uygulanacak kurallar üzerine yapılan toplantının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.

Toplantıda, liglerin devam etmesi veya şu anki haliyle tescil edilmesi olasılıklarının görüşüldüğü ve bu konuda nihai karara varılması için üç ligde yer alan takımların oy çokluğuyla fikir birliğine varması gerektiği vurgulandı.

Liglerin şu anki haliyle tescil edilmesi veya devam etmesi durumlarında, takımlar puan ve sıralamalarına göre üst lige yükselecek veya küme düşecek. Küme düşme veya yükselme play-off'ları ise en fazla 4 takımın katılımıyla yapılacak.

Açıklamada, İngiltere Futbol Ligi yönetiminin önceliğinin, sezonun kalan maçlarının oynanması yönünde olduğu da ifade edildi.

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