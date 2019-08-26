İngiltere'den şok haber! 142 yıllık dev kulüp kapanıyor...

Uzun yıllar Premier Lig'de mücadele ettikten sonra yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle League One'a kadar düşen Bolton Wanderers'tan taraftarlarını üzen açıklama geldi.
Kulübün yöneticileri, Bolton Wanderers'ı satmak için görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ve yeni bir şirketle temasa geçilmediği takdirde "kulübün kapanma sürecinin başlayacağını" açıkladı.
Bolton'a EFL'den kötü haber
Football League Championship (EFL), dün yaptığı açıklamada kulübün satışını gerçekleştirmesi ya da finansal açıdan bu sezonu tamamlayabileceklerine yönelik "güvenilir planlar" sunması üzerine Bolton'a Salı günü yerel saatle 17.00'a kadar süre vermişti.
EFL açıklamasında; "Kulübün satışında başarılı bir sonuç elde edilmezse veya kulübün yönetim kurulu toplantısında geleceğe yönelik güvenilir planlar açıklanmazsa EFL yönetim kurulu, Bolton'un lig üyeliğini askıya alabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süredir finansal sorunlarla mücadele eden köklü İngiliz kulübünün, teminatlı ve teminatsız toplam 294 farklı kuruma borçlu olduğu ifade ediliyor.
Bolton Wanderers, League One 5. haftası kapsamında dün oynanan maçta sahasında Ipswich'e 5-0 mağlup oldu. Bolton finansal problemleri nedeniyle -12 puanla başladığı ligde -11 puanla 23. sırada bulunuyor.
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