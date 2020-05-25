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aksam.com.tr
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:05
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İngiltere'den flaş karar! Kadınlar Süper Ligi sona erdirildi

İngiltere'den flaş karar! Kadınlar Süper Ligi sona erdirildi

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda askıya alınan Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi sona erdirildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

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