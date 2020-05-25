İngiltere'den flaş karar! Kadınlar Süper Ligi sona erdirildi

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerle görüşmeler sonucunda kadın liglerinde 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.
Liglerde şampiyon ilan edilmesi, küme düşme ve yükselme konularında ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.
Galatasaray'da stoper adayları arasında ismi geçen Cesar Montes, geleceği ile ilgili konuştu ve transfer sinyalini verdi.
Bir dönem Roma altyapısında forma giyen Joseph Bouasse, 21 yaşında hayatını kaybetti.
Transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bu sefer Ahmed Musa için yarışa girdi. Yıldız futbolcu da hakkındaki transfer iddiaları ile alakalı açıklamalarda bulundu.
İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı... Todofichajes'in haberine göre milli yıldız La Liga yolcusu.
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için CEO, Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'nun kulüpte göreve başladığını duyurdu. Aurelio, Sarı-lacivertli takımda 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşamıştı.
Koronavirüs pandemisi sebeiyle maddi anlamda diğer kulüplerde olduğu gibi ciddi sıkıntı yaşayacak olan Galatasaray, iki mağripli yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile yolları kesin olarak ayırma kararı aldı.