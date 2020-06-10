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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 00:45
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İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

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İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.

Manchester United ile Stoke City, önceki gün United'ın antrenman tesislerinde bir hazırlık maçı yapacaktı. Stoke City takımına Pazartesi sabah koronavirüs testi yapıldı. Salı günü sabah saatlerinde ise takım, hazırlık maçı için Manchester United tesislerine gitti. 

APAR TOPAR TESİSLERİ TERK ETTİLER

Hürriyet'in haberine göre maça az bir süre kala Stoke City'ye sabah yapılan testlerin sonucu geldi ve bir kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu haber sonrası hazırlık maçı iptal edildi, Stoke City de apar topar tesisleri terk etti.

İngiliz basınında futbolcu olarak yansıyan haberler sonrası Stoke City resmi bir açıklama yaparak koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin menajer Michael O'Neill olduğunu duyurdu.

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İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi
İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

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