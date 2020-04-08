İngiltere'de maaş krizi büyüyor! Mesut'un menajeri konuştu...

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Corona virüs salgını sebebiyle İngiltere'de futbolcuların maaş kesintisi görüşmelerinde yaşanan krizi anlattı. Söğüt açıklamalarında, "Önümüzde bir yol haritası yok. Salgının ne zaman biteceği belli değil. Ligin ne zaman başlayacağı da belli değil. Bu konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
İngiliz basınına konuşan Erkut Söğüt, federasyon, lig yönetimi ve oyuncular birliği arasında yürütülen görüşmelere menajerlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Söğüt'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Zor bir dönemden geçiyoruz. Kulüpler bu sorunu çözmek için futbolcular ve menajerleriyle iletişim içinde olmalı. Şu anda eksik olan şey bu. Biz menajerler olarak olayın dışında bırakılıyoruz. Aslında üzerinde anlaşılabilecek konu çok basit ama kulüpler topu doğrudan oyuncuların üzerine atıyor. Bu yanlış. Bazı yönetimler kulüplerini PlayStation'da takım yönetir gibi yönetiyor. Hükümetten de futbolcular üzerine bir baskı var. Oyuncular gereken yerlere sağlık çalışanları için bağış yapıyor gönüllü olarak. Bunu bir mecburiyet gibi dayatmak doğru değil. Hükümet sağlık çalışanları için kendi üzerine düşeni yapmalı öncelikle."
Söğüt'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Zor bir dönemden geçiyoruz. Kulüpler bu sorunu çözmek için futbolcular ve menajerleriyle iletişim içinde olmalı. Şu anda eksik olan şey bu. Biz menajerler olarak olayın dışında bırakılıyoruz. Aslında üzerinde anlaşılabilecek konu çok basit ama kulüpler topu doğrudan oyuncuların üzerine atıyor. Bu yanlış. Bazı yönetimler kulüplerini PlayStation'da takım yönetir gibi yönetiyor. Hükümetten de futbolcular üzerine bir baskı var. Oyuncular gereken yerlere sağlık çalışanları için bağış yapıyor gönüllü olarak. Bunu bir mecburiyet gibi dayatmak doğru değil. Hükümet sağlık çalışanları için kendi üzerine düşeni yapmalı öncelikle."
"Önümüzde bir yol haritası yok. Salgının ne zaman biteceği belli değil. Ligin ne zaman başlayacağı da belli değil. Bu konular netleşmemişken maaşlarda kesintinin kabul edilmesi bekleniyor. Bu şartlarda kesintiyi kabul etmemiz söz konusu değil. Kulüplerin gelirlerinde henüz bir azalma yaşanmamışken oklar doğrudan oyuncuların kazançlarına çevrildi. Bu kabul edilemez. Premier Lig'deki yıldız oyuncuların menajerleriyle de iletişim halindeyim. Görüşlerimiz ortak."
'Kulüpler o kadar da kötü durumda değil'
"Premier Lig kulüpleri, maaşlarda kesintiye gidilmemesi halinde toplam kaybın 1 milyar pound olabileceğini açıkladı. Ben kulüplerin o kadar da kötü durumda olduğunu sanmıyorum. Çoğu kar edebilir pozisyonda şu durumda bile. Çoğu kulüp UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımlarından korkuyor ama UEFA FFP konusunda gereken kolaylığı sağlayacaktır."
'Sezon oynayarak bitmeli'
"Sezonun maçlar oynatılarak bitirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım bir iki ay içerisinde yeniden maçlar oynanmaya başlar ve lig bitirilebilir."
(Fanatik)
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