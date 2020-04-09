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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 00:20
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 00:28

İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası

İngiltere'de futbolculardan yardım kampanyası

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İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.

Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile Manchester United kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, Premier Lig oyuncuları olarak "Futbolcular Birlikte" isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.

Henderson ve Maguire, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi destek sağlayacak bir fon oluşturacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Futbolcular olarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde bu gönüllü girişimi başlatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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