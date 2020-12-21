İngiltere'de finalin tarihi değişti! Seyirci umudu...

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yer alan açıklamada, Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Lig Kupası finalinin, 28 Şubat yerine 25 Nisan 2021'de oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına göre karşılaşmayı sonraki aylarda mümkün olabilecek en fazla sayıda seyircinin izleme olasılığı hesaba katılarak alındığı ifade edildi.
Lig Kupası'nda yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü çeyrek final maçları yapılacak.
Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Ocak ayında yeniden maçlara çıkmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin 'A takım listesindeki oyuncu sayısı 9'un altına düşmesi halinde hükmen yenilgi kararıyla ilgili konuştu ve "Maç ertelememiz söz konusu değil" dedi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Antalya'da Antalyaspor'a 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken, Kayserispor'un bulduğu 2 gol, VAR sonrası iptal edildi.
Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçta gülen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri oldu. Sivasspor, deplasmandaki maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.