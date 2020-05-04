İngiltere Premier Lig'de 6 takımın ligin yeniden başlamasını sabote ettiği öne sürüldü

13 Mart tarihinde askıya alınan Premier Lig'in Haziran ayında yeniden oynanması için büyük bir çoğunluk görüş birliğine varırken en alt sıralarda yer alan 6 takımın ligin yeniden başlamasını sabote ettiği ifade edildi.

Aston Villa, Norwich City, West Ham United, Brighton, Watford ve Bournemouth kulüpleri bu sezon oynanan lig maçlarının iptal edilmesini ve aynı takımlar ile 2020-2021 sezonunun başlamasını talep ettiği ifade edilirken bu yönde bir lobi çalışması yürüttükleri belirtildi.



Daily Mail'de yer alan habere göre, 6 Premier Lig kulübünün rekabetin zarar görmemesi adına böyle bir karar aldıkları öne sürüldü.

Öte yandan Premier Lig kulüplerinin yer aldığı toplantıda yer alan bir isim Daily Mail'e yaptığı açıklamada bahsi geçen 6 takımın küme düşmemek için ucuz bir yola başvurduklarını ifade etti. İsmi açıklanmayan kaynağın Daily Mail'e, "Küme düşme riskinden kaçmak için futbolun oynanmasını tehdit ediyorlar. Çok dar görüşlü bir düşünceye sahipler" dediği öne sürüldü.

(Skorer)