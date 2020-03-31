İngiltere Premier League Mayıs ayında başlayabilir

Avrupa'da futbol corona virüs salgını nedeniyle tamamen durmuşken askıya alınan liglerin ne zaman başlayabileceği de merak konusu.
Avrupa'nın ekonomisiyle en büyük futbol ligi konumundaki İngiltere Premier Lig, diğerlerinin aksine tahmin edilenden erken start alabilir.
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig, Mayıs ayının ilk haftasında başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek bir plan üzerinde çalışıyor.
Mevcut teklif, cuma günü video konferans ile yapılacak toplantıda 20 takımın yetkililerine iletilecek. Bu kararın devreye girebilmesi için de sağlık kuruluşlarından onay alınması gerekecek.
Premier Lig, 3 milyar dolar civarında bir yayın anlaşmasına sahip. Yapılan yayın anlaşması nedeniyle ligin bitmesi için belirlenen tarihin 16 Temmuz olduğu belirtiliyor. Eğer o tarihe kadar lig sona ermezse yayıncı kuruluşlar, 762 milyon Pound'luk bir geri ödeme talebinde bulunabilirler.
İngiliz ekipleri, bu kesintiyi önlemek adına Mayıs ayının ilk haftasında maçlara seyircisiz olarak başlayıp 12 Temmuz'da sona erdirmeyi düşünebilirler.
(Fanatik)
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